Al Teatro Alighieri il CONI premia i migliori 255 atleti dell’Emilia-Romagna

Sabato 27 settembre il Teatro Alighieri ospiterà la consegna delle Medaglie al Valore Atletico del Coni. Grazie al supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, il Coni dell’Emilia-Romagna ha scelto quest’anno Ravenna per la consegna delle medaglie d’oro, d’argento e di bronzo agli atleti emiliano-romagnoli che si sono distinti per i risultati sportivi. Le premiazioni fanno riferimento all’anno 2023. Sono 255 gli atleti premiati, una quindicina i ravennati.