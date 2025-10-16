Venerdì 17 ottobre alle 20.30 alla Chiesa del Suffragio programma “Operatic Cello Night” con il Quartetto di violoncelli dell’Orchestra Giovanile Cherubini: un progetto musicale che presenta il virtuosismo di quattro giovani violoncellisti dell’orchestra giovanile, Francesco Angelico, Matteo Bodini, Luca Dondi e Luigi Visco.

Durante il concerto, il suono intenso del violoncello moltiplicato per quattro, reinterpreta celebri arie e sinfonie di Rossini, Verdi, Puccini, Donizetti, Mascagni, creando un’esperienza unica che unisce la potenza orchestrale all’intimità del violoncello. Il programma, adatto a tutte le età, valorizza l’emozione e la maestria tecnica dei musicisti, offrendo nuove e originali versioni dei brani, mantenendo la loro profondità emotiva. Ecco l’accattivante scaletta del concerto: La poesia di Saverio Mercadante, Pur ti miro di Monteverdi, Ella giammai m’amò, Preludio dai Masnadieri di Verdi, Intermezzo da Cavalleria Rusticana di Mascagni, Una furtiva lagrima di Donizetti, Preludio da La Traviata, E lucevan le stelle dalla Tosca di Puccini, Sinfonia dal Barbiere di Siviglia di Rossini.

Composto da quattro giovani e talentuosi musicisti dell’Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini” fondata dal Maestro Riccardo Muti nel 2004, il quartetto di violoncelli si è formato in seno all’orchestra col desiderio di esplorare e ampliare le possibilità musicali offerte da questo tipo di ensemble. Sin dalla sua nascita, il gruppo ha eseguito programmi diversi, dal repertorio originale per quartetto di violoncelli ad adattamenti di composizioni classiche e operistiche che mettono in luce la virtuosità dei quattro musicisti. Recentemente il quartetto ha portato la propria musica negli Stati Uniti, esibendosi in importanti università e centri culturali, dalla costa orientale a quella occidentale, concludendo il tour presso l’Istituto Italiano di Cultura di New York, confermando così il respiro internazionale dell’ensemble.

Biglietti in vendita on line sul sito www.vivaticket.com e presso i punti vendita vivaticket

Giorno di spettacolo: presso i luoghi di spettacolo, 1 ora prima dell’inizio del concerto.

Prezzo biglietti € 13.00

INFO e PRENOTAZIONI: 0545/299542 – biglietteria@teatrorossini.it – www.teatrorossini.it