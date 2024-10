Inizia venerdì 11 ottobre, alle 21:00, al Teatro Socjale di Piangipane, il primo spettacolo del cartellone che Ravenna Teatro organizza fino ad aprile: cinque gli appuntamenti previsti, di cui uno incentrato sul rapporto tra teatro e sport.

Il primo spettacolo vedrà protagonista l’autore-scrittore-attore Roberto Mercadini con lo spettacolo dal titolo Noi siamo il suolo, noi siamo la terra. Monologo per una cittadinanza planetaria, da lui scritto e diretto.

Quello che Mercadini porta in scena è un monologo solo all’apparenza visionario, basato su dati rigorosamente scientifici: per riflettere sul legame strettissimo fra ecologia ed economia, su cosa sia un ecosistema, su come ecosistemi apparentemente lontani interagiscano fra loro. Perché forse le cose che sembrano più lontane, in realtà, si toccano. E ciò che è più urgente si può dire e capire ridendo. Chiede Mercadini: “Sapevate che i pipistrelli, ogni anno, danno un contributo all’economia degli U.S.A. paragonabile al fatturato della Microsoft? E che il deserto del Sahara fertilizza la foresta Amazzonica? Cosa hanno in comune gli astronauti della NASA e gli antichi asceti indù?” Paradossi, personaggi stralunati, storie comiche e spiazzanti si inseguono sulla scena per sollevare domande e lasciare spazio a possibili risposte.

Roberto Mercadini (Cesena, 1978), narratore, autore-attore, scrittore, poeta e divulgatore, con oltre 100 date all’anno si esibisce in tutta Italia con i suoi monologhi che spaziano dalla Bibbia ebraica all’origine della filosofia, dall’evoluzionismo alla felicità, dai grandi interpreti della letteratura ai temi sociali come bullismo, ambiente ed ecologia.

Lo spettacolo successivo sarà giovedì 24 ottobre alle ore 21:00, quando Teatro Koreja porterà in scena Paladini di Francia. Spada avete voi, spada avete io! di Francesco Niccolini con Letizia Cartolaro, Carlo Durante, Emanuela Pisicchio, Enrico Stefanelli regia Enzo Toma produzione Teatro Koreja.