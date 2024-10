Il 19 ottobre 2024, al Cinema Sarti di Faenza, si terrà, a partire dalle 9.45, la cerimonia di consegna della borsa di studio UniPegaso, promossa da ANSI Faenza ETS. L’iniziativa offre a uno studente meritevole un percorso triennale presso l’Università Telematica UniPegaso, confermando l’impegno di ANSI nel sostenere i giovani e contrastare l’abbandono scolastico.

“La borsa di studio rappresenta un simbolo di come l’istruzione possa diventare uno strumento di crescita per Faenza, in un mondo in continua evoluzione. Faenza, città ricca di tradizione culturale, trova in ANSI Faenza un punto di riferimento per innovazione educativa”.

“Con una proposta formativa flessibile, che include Erasmus Plus e collaborazioni con UniPegaso, Mercatorum e San Raffaele, ANSI promuove lo sviluppo personale e professionale dei giovani, offrendo opportunità concrete di conciliare studio, lavoro e vita privata”.

La cerimonia vedrà la partecipazione del Presidente Nazionale di ANSI, Raffaele Bonanni, il Sottosegretario al Ministero dell’Istruzione Paola Frassineti e Simona Vietina, sindaco di Tredozio, già parlamentare.

“L’evento sarà un’occasione per riaffermare i valori di merito, inclusione e progresso che ANSI Faenza porta avanti, unendo la comunità in un segno di speranza per il futuro dei giovani e del territorio”.