È in programmazione televisiva per il suo 22° anno il “Salotto Al Caminetto” storico talk show che si svolge presso il Ristorante di Milano Marittima.

Dopo aver ospitato nei giorni scori il Prof. Giuseppe Porcellini (chirurgo della spalla), il Dottor Gianni Nanni (responsabile medico del Bologna calcio) e la pallavolista Elena Pietrini, questa settimana, nella terza serata del “Salotto Al Caminetto” ci saranno Tatiana Tabanelli (wedding planner), Giampiero Corelli (fotoreporter), Jacopo Faccioni (imprenditore e pilota) e l’atteso ex dirigente dei servizi segreti italiani Marco Mancini che parlerà del suo ultimo libro “Le regole del gioco” che racconta la sua storia pubblica da giovane carabiniere impegnato nel reparto del Generale Dalla Chiesa fino all’operazione che ha impedito un 11 settembre italiano e, naturalmente, l’incontro in autogrill con Matteo Renzi.

Quest’anno il programma, previsto per tutta l’estate, in collaborazione con Regione Emilia Romagna e Apt Servizi Emilia Romagna, come ormai tradizione, è trasmesso da Teleromagna (canale 14), questa sera, giovedì 18 luglio ore 21 (in replica il mercoledì successivo alle 23.30) poi su Dl.TV (canale 80) al lunedì sera ore 21 (in replica il venerdì ore 23).

Consolidata anche la pubblicazione sul portale youtube e sulle pagine facebook di Ravenna e Faenza WEBTV ogni sabato ore 20.00.

A seguire, nel Salotto del giornalista e conduttore Maurizio Marchesi arriveranno, fra gli altri: l’assessore regionale Andrea Corsini, Davide Cassani (commentatore RAI per il ciclismo), il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale, Davide Tardozzi (team manager Ducati MotoGP), Nadia Padovani Gresini (team principal Gresini Racing), Bruno Piraccini (presidente Orogel), il Sindaco di Imola Marco Panieri, il Presidente di CNA Ravenna, Matteo Leoni, ma anche tante altre sorprese.