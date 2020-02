Enea Emiliani, sindaco di Sant’Agata sul Santerno, ha pubblicato su Facebook una fotografia scattata ieri sera durante una cena al ristorante cinese con altri sindaci e amministratori della Bassa Romagna.

Con questo gesto Emiliani intende smentire i pregiudizi e le false credenze attorno al Coronavirus, che ha portato tra le conseguenze un calo della clientela nei ristoranti gestiti da orientali. “Una piacevole serata in segno di amicizia per i nostri concittadini cinesi, perché continui l’impegno dei nostri Paesi e della comunità internazionale per contrastare seriamente sia il virus sia ingiustificati pregiudizi e paure”, così si legge nella didascalia della foto pubblicata sulla pagina social del sindaco.