In occasione della Giornata dell’Unita Nazionale e delle Forze Armate, il Comando Provinciale Carabinieri di Ravenna, ha allestito, dal 30 ottobre al 5 novembre, presso i locali “Private Banking”, in piazza del Popolo n. 30, con la collaborazione de “La Cassa di Ravenna Spa”, una vetrina in cui saranno esposti cimeli ed oggettistica varia dell’Arma tra cui: una cornice contenente, in particolare la Croce di Guerra e la Medaglia d’Oro conferite al Ten. Col. Giovanni Frignani, al quale è intitolata la Caserma sede del Comando Provinciale Carabinieri di Ravenna, due “grandi uniformi” storiche, la prima da Zaptié libico, Carabiniere Reale Indigeno dell’Africa Settentrionale, componente dello squadrone di scorta al Governatore, in uso dal 1920 al 1941, e l’altra da Carabiniere Reale in servizio ad Addis Abeba (Etiopia), componente dello squadrone delle Guardie Vice Reali, in uso dal 1935 al 1940, calendari degli anni dal 1950 al 1959 e dal 1970 al 1979.

Il materiale fa parte della collezione curata per circa mezzo secolo dal noto collezionista ravennate Comm. Guido Francesconi, ed esposta in modo permanente presso i locali del Comando Provinciale Carabinieri di Ravenna.

Parte della vetrina sarà destinata al Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Punta Marina che, occupandosi della salvaguardia e della tutela delle riserve naturali statali e dei parchi nazionali ubicati nelle province di Ravenna e Ferrara, esporrà alcuni mezzi in dotazione, come le biciclette dei Nuclei Ciclomontati per i controlli nelle aree protette, o le attrezzature in uso alle specialità dell’Arma Forestale, e proietterà un video sui diversi ambienti naturali tutelati.