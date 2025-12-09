Prosegue la rassegna del “Mercoledì suona il Portoncino”, realizzata in collaborazione con Cappella Musicale di San Francesco di Ravenna: alla musica si unisce il racconto e la parola in uno spettacolo che fa entrare i partecipanti non solo nelle sonorità dei brani scelti ma, anche, nella complessità del pensiero dell’autore o – come questo mercoledì – delle autrici.
La Upside Band, il trio soul nato nel 2013, con Cristiano Costa al piano, Antonio Lidonnici alla batteria e con la voce di Linda Guerrini porterà alla ribalta due delle migliori voci femminili italiane.
La musica di Mia Martini e di Loredana Bertè, in un concerto-tributo che intende celebrare la storia artistica e personale di due icone della musica italiana, tra le mura del Centro Sociale di via Portoncino 4, si arricchirà delle sonorità: soul, blues, rhythm&blues proprie della band ravennate in una versione inedita arricchita dalla voce energica della front woman del gruppo.
Al Centro Sociale, il concerto-tributo alle Sorelle Bertè inizierà alle 20:30.
Per accedere al Centro è obbligatoria la tessera di ANCeSCAO APS che può essere sottoscritta anche prima dell’esecuzione. Il prezzo del biglietto è di 10 euro.