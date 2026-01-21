Venerdì 6 febbraio 2026 presso il Polo di Tebano si terrà un Corso di inglese tecnico applicato al vino tenuto dal Dott. Enrico Donati, Wine Educator & Sommelier professionista, titolare della Scuola Veni Vidi Vini. Il Corso si terrà dalle 9,30 alle 17,30 presso gli uffici di Faventia Sales in via Tebano 54 (edificio ex scuola elementare), Faenza. La lezione sarà svolta parte in aula e parte in vigneto, in cantina e in laboratorio.

Il Corso di inglese tecnico applicato al vino nasce da una collaborazione tra il Polo di Tebano e la Scuola Veni Vidi Vini di Ravenna, certificata in Italia dal WSET. Il corso è rivolto a chiunque lavori e/o studi nel settore vitivinicolo, enologico o più in generale, chi semplicemente abbia a che fare col mondo del vino in ambito internazionale o con clientela, colleghi, studenti stranieri. Non è previsto un esame finale; al termine della giornata sarà consegnato ad ognuno dei partecipanti un attestato di partecipazione.

Il costo del corso è di 180 euro, salvo riduzioni applicate a studenti dell’Università di Bologna – Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia, Associati agli Enti del Polo di Tebano, Associati Assoenologi, Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Ravenna, Associati AIS, AIES, FIS, ONAV, FISAR.

Per informazioni: Laura Montanari. Email: lauramontanari@faventiasales.it