“Insieme per Luca”, una serata al Picadilly dedicata alla raccolta fondi e al crowdfunding a favore di Luca Lambertucci, musicista e tecnico rock faentino, duramente colpito dagli eventi degli ultimi mesi.

L’evento, a ingresso libero, organizzato insieme dal MEI, dalla Casa della Musica e dal Piccadilly di Faenza, prenderà vita alle ore 21:00, portando sul palco una variegata lineup di artisti e progetti culturali:

• Martino Chieffo, Isabella Del Fagio, Leandro Pallozzi & I Vecchi Draghi, e AGA presenteranno brani tratti dalla compilation “Tu sei la stella, tu sei l’amor”, incentrata sul tema dell’alluvione.

• Si esibiranno inoltre artisti e band locali come Betta (vincitrice di Faenza Rock 2024), Enea, GIanluca Lo Presti, Cerchi Sonori, Bubba’s Brigada, Fuor Strangers, Rock 27, Buoni Motivi, Zauli & Donati, e tanti altri.

La serata offrirà anche spunti letterari e teatrali:

• Lo scrittore Pierluigi Randi introdurrà il libro “L’acqua sotto i ponti”, che esplora le storie e le memorie legate all’alluvione.

• Il progetto musicale e teatrale “Ti racconto di lei”, ideato dallo scrittore Fabio Mongardi e dal cantautore Claudio Toschi, arricchirà la serata con una narrazione artistica.

“Insieme per Luca” non sarà solo un evento culturale e musicale, ma anche un’occasione per dimostrare il grande spirito di comunità che caratterizza Faenza.

Prenotazioni: 349.4461825