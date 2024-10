Torna a Ravenna «Teodolistica», l’appuntamento dedicato al benessere personale e alle discipline olistiche. L’evento, organizzato per il secondo anno consecutivo dal Centro Shiatsu Hara APS, si terrà domenica 13 ottobre presso il Parco Teodorico (via Pomposa 58), a partire dalle ore 10 e per l’intera giornata.

«L’obiettivo dell’evento – spiegano gli organizzatori del centro cesenate – è far conoscere lo Shiatsu e altre discipline olistiche, evidenziandone i benefici per il benessere personale e l’equilibrio interiore».

L’evento, che si svolgerà all’aperto, offrirà ai partecipanti la possibilità di avvicinarsi a varie pratiche olistiche attraverso trattamenti di benessere, consulenze, workshop e lezioni dimostrative di Shiatsu, ginnastica dolce, Yoga e Bioginnastica®, a cura di operatori certificati. Oltre alle discipline del corpo, ampio spazio sarà dedicato anche alla nutrizione e all’artigianato olistico.

La manifestazione è aperta a persone di tutte le età, con un programma pensato anche per i più piccoli, che potranno partecipare a giochi e laboratori. Tra questi “Il parco delle zucche”, un laboratorio creativo ispirato alla notte di Halloween, realizzato in collaborazione con il Ristoro Teodorico, che per l’occasione proporrà anche un menù speciale dedicato all’evento.

Il Centro Shiatsu Hara APS di Cesena, promotore dell’iniziativa, è da anni impegnato nella diffusione delle pratiche olistiche e nella promozione di uno stile di vita sano e consapevole. Tra le attività offerte dal centro ci sono Yoga, il Qi Gong e la meditazione Zazen.