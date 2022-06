Il 7 giugno alle ore 18.30 arriva a Ravenna il terzo appuntamento con Aperitivo con Libridine, la rassegna culturale ideata da Cooperativa Sociale San Vitale per dare visibilità ai tanti talenti e alle tante storie che il nostro territorio sa esprimere.

Ospite di questo nuovo evento – che si terrà negli spazi antistanti al “Ristoro Teodorico”, il bar situato all’interno dell’omonimo Parco – sarà Francesca Masi, Responsabile dell’Unità Organizzativa Promozione culturale e scientifica del Comune di Ravenna, che presenterà insieme a Barbara Piani il libro Cantando come donna innamorata. Il testo è un vero e proprio viaggio alla scoperta di alcune delle figure femminili che Dante incontra nelle sue peregrinazioni raccontate nella Divina Commedia: donne d’Inferno, di Purgatorio e di Paradiso, in un intreccio di domande, emozioni e parole.

L’ingresso è libero e, in caso di maltempo, l’evento sarà rinviato. Per chi lo desidera sarà possibile gustare l’aperitivo proposto e preparato dai giovani con disabilità inseriti in un percorso formativo presso il “Ristoro Teodorico”.

Il quarto e ultimo appuntament0 della rassegna Aperitivo con Libridine è in programma per martedì 14 giugno con il critico e insegnante d’arte Luca Maggio. L’ospite converserà sul tema “L’arte di esistere”, con l’ascolto di pagine letterarie, dipinti e musiche inerenti alla capacità, alla fatica e alla bellezza del vivere testimoniata da una selezione di autori di ogni tempo e linguaggio espressivo.