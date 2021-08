Il 2 e il 9 settembre al Parco Mita di Faenza, dalle 20 alle 22, il Teatro Due Mondi terrà il laboratorio di teatro partecipato “Senza confini nel verde”, progetto ideato in collaborazione con il Comune di Faenza, l’Unione dei Comuni della Romagna Faentina e con il contributo della Regione Emilia-Romagna.

“In questi lunghi mesi abbiamo visto crearsi tanti confini che hanno aumentato le distanze sociali e che hanno evidenziato il rischio che le relazioni umane passino in secondo piano. Così ricominciamo con il nostro percorso di teatro partecipato aperto a tutti, ci troveremo per due appuntamenti all’aperto nel Parco Mita, e come sempre ci regaleremo gioia e energia, dal vivo. Il laboratorio è aperto a tutti, non è prevista nessuna quota di iscrizione, e non ci sono limiti di età”.

Gli eventi sono stati ideati con la finalità di favorire la condivisione degli spazi comuni della città da parte della cittadinanza

“Per vivere gli spazi aperti della città abbiamo bisogno di sconfiggere la paura e di riprenderci spazi di socialità.

In accordo con le linee di intervento promosse dall’Amministrazione Comunale che vanno nella direzione di rafforzamento della sicurezza partecipata e per proseguire le attività proposte in estate da WAM abbiamo definito un programma che ci vedrà occupare due parchi della città con un laboratorio, spettacoli e incursioni a sorpresa.”