Il Comune di Faenza ha approvato il progetto per l’installazione di un percorso di Disc Golf a 9 cesti presso il Parco delle Ginestre. Questa iniziativa, promossa dall’Associazione Hard Disc Dogs, si inserisce nelle politiche di valorizzazione del patrimonio verde comunale e di promozione dell’attività fisica all’aria aperta.

Il progetto, che prevede l’introduzione di una disciplina sportiva a basso impatto ambientale e accessibile a tutte le fasce d’età, rappresenta un’opportunità per l’ulteriore fruizione del Parco delle Ginestre. Il Disc Golf, assimilabile al golf ma praticato con dischi specifici (molto simile al freesbee) dovrebbe contribuire a incentivare la partecipazione e la valorizzazione del parco per attività sportive non impattanti e per momenti di creatività.

La realizzazione di tale percorso non comporterà alcun onere economico per il Comune di Faenza. Le infrastrutture necessarie, consistenti in ceste da Disc Golf e cartelli di partenza (Tee Sign), saranno messe a disposizione dall’Associazione. L’installazione del percorso, che non richiede opere infrastrutturali permanenti, è stata preceduta da un’attenta valutazione da parte dei servizi comunali competenti. Il Servizio Turismo, Centro Storico e Relazioni Internazionali ha rilasciato la propria autorizzazione, mentre il Responsabile del Servizio Manutenzione Verde ha espresso parere favorevole, riconoscendo la compatibilità del progetto con la salvaguardia dell’ambiente e del verde pubblico.

La collaborazione tra l’Associazione Hard Disc Dogs e l’Associazione per la Torre di Oriolo, quest’ultima concessionaria per la gestione del Parco Comunale di Oriolo, ha permesso di definire con precisione il tracciato e le modalità di installazione, assicurando la piena integrazione dell’attività nel rispetto delle specificità del luogo.

L’Amministrazione Comunale, riconoscendo il pubblico interesse dell’iniziativa nel favorire l’aggregazione sociale e l’adozione di stili di vita attivi, esprime: “Il proprio apprezzamento per il contributo dell’Associazione Hard Disc Dogs. L’introduzione del Disc Golf al Parco delle Ginestre si configura come un ulteriore tassello nella strategia di promozione del territorio e di offerta di opportunità ricreative e sportive alla comunità”.