Una bella immagine di fair play sportivo. E’ quanto accaduto nell’ultimo meeting conviviale del Panathlon Club Faenza dedicato alla Mernap, squadra manfreda di calcio a cinque.

Il Governatore dell’Area 5 Emilia-Romagna Marche del Panathlon, Stefano Ripamonti è venuto appositamente per portare i saluti e fare gli auguri a Faenza che sarà impegnata contro Jesi nelle due gare di semifinale dei playoff di B per la promozione in serie A2, in programma sabato 26 aprile al PalaCattani e 3 maggio in trasferta.

Ripamonti si è sentito coinvolto in quanto medico sociale del Corinaldo, che ha battuto la Mernap Faenza nella fase finale del campionato, superando sul filo di lana i manfredi e conquistando la promozione diretta.

Il dirigente ha così consegnato come gesto di affetto e ideale “in bocca al lupo ad avversari leali e valorosi che pure meritano il passaggio di categoria” una sciarpa e una maglietta di Corinaldo a Filippo Merenda e Marco Mercatali presidente e vicepresidente Mernap Faenza, che hanno molto gradito l’incoraggiamento giunto anche dal capitano della squadra marchigiana con un messaggio audio.

Per il Panathlon Club Faenza è stata quasi una anteprima della Pasqua dello Sportivo, torna il tradizionale appuntamento organizzata assieme a Csi – Centro Sportivo Italiano, Anspie, da quest’anno, Associazione Sportiva Disabili Faenza che si svolgerà lunedì28 aprile alle ore 19 con la Santa Messa celebrata nella Basilica Cattedrale e presieduta da Mario Toso, vescovo della diocesi di Faenza-Modigliana

Faranno seguito le premiazioni nella sala San Carlo (piazza XI Febbraio 4 – dietro al Duomo) dove verranno consegnatetarghe ricordo a sportivi del comprensorio (atleti, allenatori, dirigenti, arbitri o società) particolarmente meritevoli, per le loro attitudini generali oppure che nel corso della loro carriera si sono particolarmente distinti per lo stile costantemente ispirato al Fair Play e alla promozione dell’attività soprattutto verso le giovani generazioni.