Palazzo del Podestà, giovedì 27 novembre, alle ore 20.30, ospiterà Campionissimi dello sport 2025 la cerimonia di premiazione per onorare gli atleti che si sono distinti per gli eccellenti risultati ottenuti durante l’anno sportivo 2024/2025.

A fare gli onori di casa saranno il sindaco Massimo Isola e l’assessora con delega allo Sport Martina Laghi. La commissione sport quest’anno ha deciso di premiare per la Danza, Sara Calenzo e Giovanni Liverani (Dance Studio SSD), primo posto Cat. “Pas de deux” Campionato mondiale di danza classica novembre 2024; Tennis Tavolo, Carlotta Ragazzini (Lo Sport è Vita ASD) – argento nel doppio misto di classe XD4 e bronzo nel doppio di classe WD5-10, entrambi vinti nel doppio all’ITTF World Para Elite Spokane – Oro nei Campionati Italiani Paralimpici di Terni classe 3; per l’Arrampicata, Giulia Randi (Centro sportivo dell’esercito) – Terzo posto campionato europeo speed – terzo posto campionato mondiale universitario speed; Sara Strocchi (Istrice ASD) – Campionessa Europea di Arrampicata Speed per l’Under 19 a Zilina (Slovacchia); Judo, Erik Cheli (ASD Judo Faenza) – medaglia di Bronzo ai campionati europei di Judo Kata di Riga; Ciclismo, Emanuele Tarozzi (VF Group) Bardiani CSF-Faizané -Red Bull KM Classification, riservata ai traguardi volanti e primo nella Classifica Premio Fuga al Giro d’Italia; Scherma, Matteo Neri (Virtus scherma Bologna Asd) – bronzo Coppa del Mondo di sciabola maschile e per il Nuoto, Michele Busa – Imolanuoto ASD – medaglia di bronzo mondiale nella 4×100 m mista e al recente record italiano nei 50 m farfalla. Durante la serata verrà anche consegnato il prestigioso “PREMIO UNA VITA PER LO SPORT”, offerto dal Panathlon Club Faenza, a Luigi Mariani. La serata sarà condotta da Boris Casadio, giornalista e rinomato speaker “live” nel mondo del motorsport nei principali autodromi italiani in occasione di GP di Formula Uno, MotoMondiale e Superbike.

“Questo – spiega l’assessora con delega allo Sport, Martina Laghi – è il secondo anno consecutivo in cui, insieme alla Commissione per lo Sport, abbiamo deciso di dedicare una serata agli atleti che, a livello internazionale, hanno conseguito risultati eccellenti, portando il nome di Faenza in giro per il mondo. I nove premiati, a cui si aggiunge il ripristino del ‘Premio una vita per lo Sport’, ci riempiono di orgoglio. Avere come esempio quegli atleti che, con grande sacrificio e dedizione, consacrano la propria vita al raggiungimento di questi traguardi è davvero un modello da seguire e imitare, specialmente per le giovani generazioni”.