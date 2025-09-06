Al PalaCattani i fan incontrano Laura Pausini

Tende allestite da venerdì sera di fronte al palazzetto, ore in coda in attesa di entrare da stamattina. I fan di Laura Pausini si stanno radunando al PalaCattani di Faenza dove sabato pomeriggio è previsto il PauParty, la festa del fanclub della cantante, con diverse sorprese in serbo per il pubblico. E domani, molti appassionati oggi a Faenza, si trasferiranno a Solarolo per il taglio del nastro della casa-museo. In coda a Faenza anche Elisa Parutto, giovane danzatrice in gara agli Special Olympics di Torino