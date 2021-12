Fa tappa a Faenza, l’8 dicembre, la fase interregionale del “Torneo della Ripresa” di Baskin, il campionato organizzato dall’EISI(Ente Italiano Sport Inclusivi) dopo 2 anni di stop causa pandemia. Per l’Emilia-Romagna scenderà sul parquet del Pala Bubani il PGS Welcome Baskin Bologna che affronterà il Pesaro e Pistoia per la corsa ai nazionali.

Ottimi risultati per le 2 squadre manfrede alle fasi regionali che si sono concluse il 3 e 4 dicembre. Dopo due giornate di passione per le formazioni bianco-blu, in trasferta a Brisighella e Bologna, il ASDD Baskin Faenza e il ASDD Faventia Baskin si piazzano rispettivamente al 2° e 4° posto.

“Concludiamo il Torneo della ripresa con tantissime soddisfazioni – afferma la coach e responsabile Baskin ASDD Faenza, Cinzia Amorino – prima fra tutte, la vittoria di veder progredire e migliorare i nostri ragazzi, partita dopo partita. Passati 2 anni fermi, a causa di Covid, è stato incredibile vedere gli atleti ASD Disabili crescere con grande impegno. In parallelo il gruppo baskin di Faenza ha visto nuovi arrivi fra i giocatori normodotati tanto che ora siamo in 32. Questa è una ulteriore conferma che fondare due squadre a Faenza, nonostante i roster ristretti, è stata la scelta giusta. Giusta in particolare per rendere protagonisti a pieno i nostri ragazzi e ragazze e valorizzare le loro abilità sportive, agonistiche e umane”.

Il 3 dicembre il Faventia baskin perde a testa alta 48 a 66 il match contro 3 Colli Basket ASD che si piazza al 3° posto. Il Faventia non perde però caparbietà, concentrazione e un alto livello tecnico, unito ai valori che governano questo sport inclusivo.

Alle finali di 4 dicembre, il Baskin Faenzasi ferma con un 54 a 73 a favore di PGS Welcome Baskin Bologna, dopo una partita punto punto fino al terzo quarto. Un match di altissimo livello tecnico e tattico oltre che di grande fair play da parte di entrambe le squadre.

Dopo la fase interregionale

La fase interregionale del Torneo, in calendario per mercoledì 8 dicembre al Pala Bubani di Faenza, decreterà la squadra che scenderà in campo ai Nazionali che si disputeranno il 18 e 19 dicembre a Lignano Sabbia D’Oro.

Nel frattempo le due squadre manfrede continuano ad allenarsi in vista del campionato 2022 e a diffondere sul territorio la cultura inclusiva e innovativa che anima questo sport.

Sabato 11 dicembre, davanti al pubblico del grande basket di A1, una rappresentanza delle formazioni ASDD Baskin Faenza eASDD Faventia Baskin sarà in campo sotto i riflettori del Pala Bubani durante la partita delle ragazze dell’E-Work.