Comincia a prendere corpo il programma del Ravenna Nightmare Film Fest, la cui edizione numero 23 è in programma a Ravenna dal 20 al 26 ottobre.

Dopo aver definito la serata inaugurale al Teatro Alighieri, dove lunedì 20 è in programma la proiezione del film “Il fantasma dell’Opera” del 1925 con Lon Chaney, con la sonorizzazione dal vivo a cura dell’Orchestra del Conservatorio “Verdi”, ecco la definizione di una delle sezioni più interessanti del Festival: “Showcase Emilia-Romagna”, realizzata in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e con Emilia-Romagna Film Commission

Una sezione nata nel 2018 per valorizzare gli autori, le opere e i film del nostro territorio, sostenuti appunto dall’Emilia-Romagna Film Commission. Curata dalla regista e produttrice Maria Martinelli, è stata voluta fortemente dal Festival, che conta tra i suoi obiettivi fondamentali la crescita culturale ed economica del territorio e il riconoscimento della sua vivacità produttiva e culturale.

Nell’edizione 2025, la sezione propone due lungometraggi: “L’isola degli idealisti” di Elisabetta Sgarbi e “Al progredire della notte” di Davide Montecchi.ì Nel primo, la regista ferrarese racconta la storia di due ragazzi in fuga in una notte d’inverno, e del loro arrivo in una misteriosa isola in cui vive una strana famiglia… Nel secondo, in una casa isolata due donne si dedicano alla metafonia, una tecnica per comunicare con i defunti.

Definita anche la giuria che assegnerà il Premio della Critica: sarà composta dai critici Manlio Gomarasca (fondatore ed editore della rivista Nocturno) e Fabio Zanello (autore di vari saggi sul cinema, e collaboratore di numerosi festival, fra cui Venezia e Torino) e dal giornalista di Sky TG24 Paolo Nizza, creatore anche del canale youtube “Cuore selvaggio”.