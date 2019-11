“Al nido con la Regione”, oltre 620mila euro per la misura sperimentale di sostegno alle famiglie

Ammontano a € 620.254,07 le risorse stanziate dalla Regione Emilia Romagna a favore del Comune di Ravenna nell’ambito dell’operazione “Al nido con la Regione”, misura sperimentale di sostegno economico alle famiglie, purchè residenti nella Regione Emilia Romagna in possesso di un ISEE 2019, valido per prestazioni agevolate rivolte a minorenni, non superiore a € 26.000,00, misura finalizzata all’abbattimento delle rette di frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni) nell’anno scolastico 2019/2020.

Destinatarie sono le famiglie i cui figli frequentano i servizi educativi per la prima infanzia a titolarità pubblica (gestione diretta o indiretta) o servizi educativi per la prima infanzia a titolarità e gestione privata esclusivamente se convenzionati con il Comune di Ravenna, che abbiano aderito alla misura sperimentale per l’a.s. 2019/2020.