Una nuova mostra collettiva sarà esposta a partire da questo sabato e per tutta l’estate al Museo Ugonia: “Connessioni 2” non è solo il titolo dell’esposizione, ma anche la rappresentazione dell’intenzione che i quattro artisti mettono in queste opere. Le suggestioni contenute in questi dipinti lasciano spazio a visioni e forme evocative, in un racconto corale figurativo dove gli oggetti quotidiani costituiscono un varco verso nuove e inesplorate dimensioni. Gli artisti – Antonio Bertoni, Filippo Maestroni, Luca Casadio e Martino Neri – portano i visitatori in un viaggio di “metamorfosi pittoriche”, come le descrive nel suo testo critico Tommaso Ortolani. “Ogni forma, ogni luce, ogni ombra si trasforma sotto lo sguardo e nel dialogo silenzioso tra le tele – continua Ortolani – In un tempo che ha spesso rimosso la pittura figurativa come lingua del presente, questa mostra ne rivendica invece la vitalità e la necessità.”

L’inaugurazione si terrà al Museo sabato 14 giugno alle 18.00, alla presenza degli artisti e delle autorità locali. La mostra sarà visitabile fino al 14 settembre, durante gli orari di apertura del Museo Ugonia: tutti i festivi e prefestivi, ore 10-12 e 16-19.