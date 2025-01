“Bambini e accompagnatori, siete tutti invitati a passare una domenica al Museo Nazionale di Ravenna! Vi aspettiamo ogni seconda domenica del mese in via San Vitale alle ore 10.30 per partecipare a divertenti percorsi e laboratori creativi per bambini e ragazzi (dai 6 anni).

Le #favolealmuseo ci accompagneranno alla scoperta di collezioni e oggetti del museo. E dopo il percorso narrativo, tutti al laboratorio creativo!

I primi due appuntamenti saranno dedicati alla piccola raccolta di reperti egizi:prenotazione consigliata via mail a questo indirizzo”