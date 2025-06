Giovedi 12 giugno alle ore 18.30, grazie alla collaudata collaborazione con il Museo di Scienze Naturali “Malmerendi” di Faenza, l’ISIA Faenza inaugura la mostra 593 FRECCE, un progetto del corso di Comunicazione di Pubblica Utilità coordinato dal docente Filippo Emiliani.

593 frecce è un progetto collettivo che indaga la freccia in quanto simbolo. Ma cos’e una freccia? Come la conosciamo e come l’abbiamo assorbita nel nostro quotidiano?

Il progetto espositivo parte dall’esperienza didattica nata all’interno del biennio di specialistica in Design della Comunicazione di ISIA Faenza e prende avvio da una ricerca storica e iconografica, per poi proporre una serie di personali rielaborazioni di studentesse e studenti. La mostra esplora come questo segno si sia evoluto nel tempo, proponendo visioni che sfidano l’idea convenzionale della freccia, per rivelare nuove prospettive. 593 frecce vuole essere un’occasione per riflettere su come le interpretazioni di un simbolo, apparentemente cosi semplice, influenzino la nostra vita quotidiana e le nostre esperienza: la freccia quale simbolo universale che può rappresentare direzione, movimento, progresso, scelta o pericolo.

“Siamo cresciuti in un mondo in cui le tecniche e gli apparati della pubblicità ci sono stati costantemente presentati come i mezzi più redditizi, efficaci e desiderabili per utilizzare il nostro talento. – commenta il gruppo di ricerca – Siamo stati bombardati da questa convinzione, che celebra chi ha usato la propria immaginazione per vendere qualsiasi specie di merce. Commercializziamo immagini di corpi e diete malsane, prodotti e applicazioni che alimentano isolamento sociale e depressione. Il fiume di post sui social non si ferma mai, spinto dal desiderio continuo di consumare. Il lavoro commerciale ha sempre aiutato a pagare le bollette e molti graphic designer hanno lasciato che diventasse l’essenza stessa del proprio mestiere. Questo ha influenzato anche il modo in cui il mondo percepisce il design. Troppi sforzi vengono spesi per scopi banali che contribuiscono poco alla nostra prosperità personale e collettiva. Non chiediamo di abolire la pubblicità, né vogliamo togliere il piacere alla comunicazione, ma proponiamo un’inversione di priorità verso forme più utili e durature. Speriamo che la società si stanchi dei venditori di status e dei persuasori occulti e che le nostre competenze vengano impiegate per scopi davvero utili”.

La mostra sarà visitabile fino all’11 luglio con i seguenti orari: martedì e giovedì h 9.30-12 e 15-18

593 FRECCE è tra i progetti di ricerca e innovazione selezionati per entrare a fare parte di (A)typical nature, il concept store sensoriale organizzato da ISIA Faenza presso il Palazzo del Podestà, dal 12 al 20 luglio 2025.

Museo Malmerendi

Via Medaglie d’Oro 51, Faenza

Ingresso libero