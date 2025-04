Al Museo Diocesano le “Epifanie di Speranza” di Pietro Lenzini

“Epifanie di speranza” è la nuova mostra che inaugurerà al Museo Diocesano il 4 aprile, alle 17. Il progetto dell’artista faentino Pietro Lenzini è stato pensato in occasione del Giubileo della Speranza e presenta una serie di opere incentrate sulla crocifissione. In occasione della mostra, il museo ha deciso di restituire alla città un’opera in terracotta, recentemente restaurata da Michele Pagani, attribuita alla scuola bolognese, anche se realizzata seguendo i dettami della tradizione faentina.