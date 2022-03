Questa sera, alle 20.30, al Museo del Risorgimento e dell’età contemporanea, in corso Garibaldi 2 a Faenza, è in programma la conferenza dal titolo ‘Foibe ed esodo nella più complessa vicenda del confine orientale’ tenuta dallo storico Eric Gobetti, membro del comitato scientifico dell’Istituto storico della Resistenza di Alessandria. L’incontro, precedentemente rimandato per l’indisponibilità del relatore, è in collaborazione con l’Anpi e il Comune.