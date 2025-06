Dal 20 giugno sarà visitabile al MIC Faenza un nuovo allestimento dedicato al XXI secolo, collocata dove un tempo era allestita la Sala della ceramica europea.

In questa nuova sala sono esposti alcuni degli artisti premiati (dalla 58° edizione) e i vincitori delle varie edizioni del PAC Piano per l’Arte Contemporanea del Ministero della Cultura, con uno sguardo che vuole far risaltare il dialogo tra poetiche e materie, e tra generazioni. Da Nero a Wei Bao, da Yves Malfiet a Sissi, da Salvatore Arancio a Paivi Rintaniemi, da Bertozzi&Casoni a Kathy Ruttemberg: autori che hanno espresso con attenzione una riflessione sulla materia da un punto di vista pittorico, critico, plastico, iperrealista.

” Il MIC Faenza si connota per un patrimonio sempre in continuo aggiornamento. Lo sguardo alla contemporaneità derivante dalle edizioni del Premio Faenza, la più longeva e attiva biennale internazionale della ceramica d’arte, è un punto di forza del MIC Faenza. Come tutti i musei italiani (e del mondo) i depositi sono un luogo che custodisce la maggior parte delle collezioni. – spiega Claudia Casali, direttrice del MIC Faenza – In un’ottica di valutazione e promozione del proprio patrimonio e, in questo caso, degli artisti contemporanei, si è avviato un percorso di riallestimento delle sale del XX e XXI secoli, iniziato lo scorso settembre in occasione di Argillà, con l’allestimento delle “Pillole contemporanee”, proseguito a dicembre con la sezione Art Nouveau – Déco e continuato con piccoli interventi sul patrimonio del secondo dopoguerra”.

La sezione, curata da Claudia Casali, direttrice del MIC Faenza, con l’allestimento di Oscar Dominguez, è stata realizzata grazie al contributo de La BCC Ravennate, Forlivese, Imolese.