Al Mic inaugurata la mostra-installazione di Maura Biava

In-form-azione, Maura Biava in mostra al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza. Inaugurata la nuova mostra-installazione nella Project Room del MIC, curata da Alessandra Laitempergher, con il sostegno della Fondazione Mondrian: una selezione di sculture già esistenti, appartenenti al progetto dell’artista “Form Informed”, a fianco di una serie di nuove opere, circondate da scatti fotografici e da rielaborazioni matematiche.

La mostra, in programma fino al 12 gennaio, rappresenta per il museo faentino l’inizio di una nuova collaborazione con la Fondazione Mondrian.