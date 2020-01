Nuovo allestimento – il precedente risaliva al ’99 – per la sezione del Vicino Oriente ed Egitto antichi del Museo internazionale delle ceramiche (Mic) di Faenza, che inaugura il 18 gennaio. La sezione propone un notevole incremento delle collezioni: saranno esposti nuovi oggetti provenienti sia dai depositi del Mic per l’ambito palestinese, sia dal MuCiv di Roma attraverso un significativo nucleo di ceramiche dell’Iran del Periodo del Ferro (1200-800 a.C.), e torneranno ad essere visibili una serie di reperti dell’Antico Egitto.

Il riallestimento è stato accompagnato da una generale ridefinizione degli apparati didattici, con una più chiara contestualizzazione dei reperti esposti e delle culture di riferimento attraverso la predisposizione di mappe geografico-culturali e linee del tempo. Disponibile anche la ricostruzione grafica delle forme di riferimento di alcuni reperti di Mesopotamia, Iran, Anatolia ed Egitto, per meglio comprendere la lettura morfologica dei frammenti.