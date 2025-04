Mercoledì 23 aprile, alle ore 17.30, al Museo Internazionale della Ceramica di Faenza(viale Alfredo Baccarini 19), è in programma la presentazione del libro “ORIOLO Tra le vigne e le stelle” di Martina Liverani, in uscita questi giorni per i caratteri di Polaris Editore. A dialogare con l’autrice, entrando tra le storie e i racconti contenuti all’interno di una pubblicazione fresca e originale, sarà il giornalistaLuca Casadei di Italia nel Bicchiere.

Al termine dell’evento, aperto al pubblico e al quale parteciperanno rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, sarà offerto un piccolo buffet a cura dell’Associazione per la Torre di Oriolo.

Il libro

“Un po’ guida di viaggio, un po’ cronaca enogastronomica, metà reportage e metà interviste, una parte storica e una turistica: una cosa che forse non esisteva, ma questa è una specialità della gente di Oriolo” scrive l’autrice in apertura del libro, presentando i risultati di un percorso immersivo tra colline, famiglie, racconti e sapori durato un anno. Pagina dopo pagina Martina Liverani tratteggia un ritratto appassionante e appassionato di Oriolo dei Fichi con i suoi vini e prodotti tipici, le persone che qui vivono e lavorano ogni giorno, le loro storie uniche ed emozionanti. Una pubblicazione originale, in cui generi alimentari e generi umani si mescolano, guida il lettore alla scoperta di un territorio speciale, dove le tradizioni si fanno futuro e le radici sanno guardare lontano.

Martina Liverani

Giornalista e scrittrice specializzata in racconti gastronomici, nei suoi reportage di viaggio e nelle sue narrazioni culinarie esplora il cibo come identità, linguaggio e relazione. Ha collaborato con numerose testate nazionali e internazionali, attualmente scrive per La Repubblica e Sale & Pepe. Nel 2013 ha fondato Dispensa, una rivista indipendente dedicata alla cultura gastronomica e alla narrazione visiva. E’ autrice di diversi libri, tra cui 10 Ottimi motivi per non cominciare una dieta (Laurana), Manuale di cucina sentimentale (Baldini & Castoldi) e Atlante di Geogastronomia (Rizzoli) e Guarda dove mangi(Polaris).