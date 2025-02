In occasione del 140° anniversario della nascita, lo storico dell’arte Emanuele Gaudenzi, ha voluto dedicare un volume a Francesco Nonni (1885-1976), pittore, incisore e plasticatore faentino di raffinata eleganza. L’artista fu uno dei maggiori protagonisti dell’Art déco a livello italiano ed internazionale e fin dagli anni del primo dopoguerra iniziò a ideare un originale campionario di flessuosi modelli di damine, pierrots, fanciulle andaluse, odalische, baiadere e danzatrici. Le sue creazioni vennero maiolicate dai migliori ceramisti faentini e ottennero da subito un clamoroso successo.

LA BCC ravennate, forlivese e imolese ha contribuito alla pubblicazione del volume, intitolato “Francesco Nonni: il sogno, la bellezza”, pubblicato dalla Tipografia Faentina Editrice con il patrocinio del MIC e del Comune di Faenza.

Alla presentazione, che si è tenuta venerdì 31 gennaio al MIC, sono intervenuti il sindaco di Faenza, Massimo Isola, la Direttrice del MIC Claudia Casali e l’autore del libro, Emanuele Gaudenzi.

Giuseppe Gambi, Presidente della BCC ravennate, forlivese e imolese, ha portato il suo intervento al dibattito, ribadendo “l’importanza, per una banca locale, di sostenere la cultura del suo territorio. LA BCC interviene per valorizzare la radici storiche di Faenza, l’arte che ha prodotto ed i progetti e le opere che la città ha diffuso nel mondo. La figura di Nonni, in particolare, rappresenta uno dei punti di riferimento nazionale ed internazionale dello stile déco, un vero e proprio ambasciatore del nostro territorio nel contesto globale degli Anni Venti”.

L’autore del volume, Emanuele Gaudenzi, è studioso d’arte ed autore di numerose monografie dedicate alla ceramica e alle Arti Decorative, fra cui i volumi dedicati a Goffredo Gaeta (2010, 2019,2022) e Romolo Liverani (2022).

Saluto del sindaco Massimo Isola per l’amministrazione comunale

“È con grande piacere che a nome dell’amministrazione comunale ho partecipato alla presentazione di questo volume dedicato a Francesco Nonni, uno degli artisti più significativi nella storia della pittura e della cultura di Faenza. Nonni ha attraversato quasi un secolo di storia, vivendo sempre immerso nella comunità e contribuendo in modo straordinario al suo patrimonio artistico. Direttore della Scuola Minardi, ha prodotto centinaia di opere straordinarie, sperimentando molteplici linguaggi espressivi: dalla pittura alla scultura, dalla xilografia al disegno, fino alla ceramica. Il suo talento versatile gli ha permesso di dialogare con importanti figure del panorama artistico, come Gaetano Ballardini, e di lasciare un’impronta indelebile nell’immaginario collettivo faentino. Molti suoi lavori, oltre a essere custoditi nei musei, sono entrati nelle case dei cittadini, divenendo parte della quotidianità culturale della città. Ringraziamo l’autore per questo prezioso volume, che getta nuova luce su un aspetto particolare della produzione di Nonni. Il libro presentato raccoglie e cataloga una parte affascinante dell’opera di Nonni: le piccole statuine realizzate tra gli anni Venti e Trenta, in cui l’artista riuscì a condensare la sua straordinaria creatività e il suo talento in oggetti di raffinata eleganza. Queste opere, influenzate dallo stile Art Déco e post-liberty, rispondevano anche a esigenze commerciali, permettendo la diffusione del suo linguaggio artistico in un’ampia fascia di pubblico. Nonostante la loro dimensione ridotta, esse rappresentano una testimonianza straordinaria della capacità di Nonni di innovare e rendere l’arte accessibile. Questo volume, dunque, non è solo un catalogo, ma un omaggio alla genialità di un artista che ha saputo coniugare estetica e funzionalità, lasciando un’eredità che ancora oggi arricchisce la nostra comunità”.