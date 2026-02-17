Manca una settimana all’appuntamento che porterà la Formula 1 nel cuore di Faenza. Mercoledì 25 febbraio alle ore 20.30, il Teatro Masini ospiterà “Racing Bulls F1 Talk – Da Faenza verso il futuro”, l’incontro pubblico dedicato alle grandi trasformazioni che attendono la stagione 2026. Un’occasione unica per scoprire da vicino come stanno cambiando monoposto, motori e regolamenti, ma anche l’approccio sempre più sostenibile della Formula 1, attraverso il racconto diretto della scuderia Visa Cash App Racing Bulls.

La serata sarà moderata dalla giornalista Mara Sangiorgio di Sky Sport Formula 1 e vedrà la partecipazione del management Racing Bulls, dell’Amministrazione comunale, di ospiti speciali ed esperti tecnici. Ampio spazio sarà dedicato anche alle domande del pubblico, per rendere accessibili e comprensibili i temi chiave della Formula 1 che verrà.

Nel corso del talk, Matteo Piraccini, Direttore Operativo di Racing Bulls, illustrerà filosofia, valori e organizzazione della squadra, oltre al suo legame con il tessuto economico e professionale locale. Mattia Spini, Capo Ingegnere di pista, entrerà nel dettaglio dei nuovi regolamenti 2026, soffermandosi su vetture più compatte e leggere, nuove soluzioni aerodinamiche, motori più sostenibili, carburanti avanzati ed elettrificazione. Il tema della sostenibilità sarà approfondito da Enrico Fastelli, Direttore infrastrutture e progetti sostenibilità, mentre Ilaria Samorini, Partner per i progetti di formazione e sviluppo del personale, presenterà le opportunità formative e professionali offerte dal mondo della Formula 1. Tra gli ospiti attesi anche Vitantonio Liuzzi, ex pilota di Formula 1 e oggi Commissario FIA.

L’iniziativa si inserisce nel progetto “Faenza Città dei Motori”, volto a valorizzare il territorio come polo della Motor Valley e ad avvicinare cittadini e appassionati al motorsport in modo diretto e inclusivo. L’evento è a ingresso libero fino a esaurimento posti ed è promosso dal Comune di Faenza e dall’Unione della Romagna Faentina, con il supporto di IF – Imola Faenza Tourism Company.