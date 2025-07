L’aeroporto Marconi di Bologna è uno dei cinque aeroporti italiani dove sono applicate le nuove regole sui liquidi nei bagagli a mano.

Lo rende noto l’Enac (Ente per l’aviazione civile) in una nota, in riferimento alla decisione dell’Ecac (European Civil Aviation Conference), l’organizzazione paneuropea che riunisce le autorità dell’aviazione civile, che consente di trasportare all’interno del bagaglio a mano liquidi in confezioni superiori ai 100 millilitri.

Lo scalo di Bologna (insieme a quelli di Roma Fiumicino, Torino Milano Linate e Malpensa) ha infatti già in dotazione scanner di nuova generazione, mentre in tutti gli altri aeroporti restano vigenti le regole che limitano il trasporto dei liquidi in cabina”.

fonte Ansa