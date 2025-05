Secondo appuntamento, venerdì 16 maggio (ore 18) con “Le Conversazioni del Torricelli”, all’auditorium del Liceo, in via Santa Maria dell’Angelo. La conferenza, organizzata dall’associazione Ex Allievi del Liceo Torricelli, sarà condotta dal professor Cesare Sangiorgi, sul tema “Pazienza: la tragedia di una principessa”.

È un nuovo incontro alla scoperta di figure femminili di assoluto rilievo del nostro territorio, che verte sulla biografia di una principessa austriaca, Pazienza Porcìa, trasferitasi a Faenza in seguito al matrimonio con il conte Pietro Laderchi, figlio di Lodovico, all’epoca podestà di Faenza, e padre di Francesco, altro personaggio di rilievo nella storia manfreda dell’Ottocento. Pazienza ebbe una vita molto sventurata e morì giovanissima a soli 18 anni. La sua storia è venuta alla luce grazie al ritrovamento della sua lapide funeraria recante un epitaffio dettato da Dionigi Strocchi, ora collocata nell’atrio di palazzo Mazzolani. L’ingresso è libero.

Cesare Sangiorgi, già professore al Liceo classico Torricelli, dopo essere andato in pensione si è dedicato allo studio di figure femminili della nostra città.

L’ultimo incontro del ciclo con il professor Cesare Sangiorgi, sarà venerdì 3 ottobre (alle ore 18) “Silvia Pasolini Zanelli: la nobildonna e il Vate d’Italia” dedicato alla contessa Silvia Baroni Semitecolo, originaria di Bassano del Grappa e faentina d’adozione per aver sposato il conte Giuseppe Pasolini Zanelli.

L’associazione degli ex Allievi del Liceo Torricelli ricorda che la conferenza è l’occasione pe richiedere/rinnovare l’iscrizione per l’anno 2025 (20 euro per i soci ordinari). Il rinnovo dell’iscrizione permetterà, tra gli altri vantaggi, di ricevere gratuitamente il volume contenente gli Atti delle conferenze.