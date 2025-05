Al liceo Artistico le premiazioni del concorso di pittura dedicato a Benigno Zaccagnini

Sono Lea Kai Zamagni e Viola Melandri le prime classificate del concorso di pittura dedicato a Benigno Zaccagnini organizzato dall’omonima associazione insieme al Liceo Artistico “Nervi-Severini”. In totale sono sei gli studenti che hanno ricevuto un riconoscimento per la loro reinterpretazione artistica di una frase del politico ravennate del 1976 su Europa, pace e indipendenza dei popoli.

“L’Europa che, con altri, vogliamo costruire, deve superare i suoi squilibri economici, sociali, geografici, interni, dissolvere gli egoismi nazionali in un effettiva cooperazione, ma deve soprattutto gettare un ponte verso i Paesi emergenti del “terzo” e “quarto” mondo. Abbiamo il dovere di qualificarci nel consolidare la pace. Solo in nuovo ordine internazionale ispirato al diritto ed alla giustizia, in un mondo pacificato che rinunci per sempre all’inutile atrocità della guerra, sono possibili il progresso e l’indipendenza dei popoli… ripetiamo il nostro convincimento sulla indivisibilità della distensione. Sbaglia chi pensa di poterla garantire in Europa, ignorando quanto accade in altre parti del mondo”