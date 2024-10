Dopo la pausa estiva riprendono le attività del Centro Didattico Ricreativo Labadabadu, che ha inaugurato a San Bartolo lo scorso febbraio.

Oltre alla riapertura del Punto Lettura e prestito “L’albero di Gio”, in collaborazione con la Biblioteca Classense, sono ripartiti i corsi di musica individuali. Sono ripartite le classi di pianoforte, chitarra, canto e, da quest’anno, si aggiungono violino e flauto traverso. Atteso da molti è il corso di batteria che non tarderà ad arrivare…

Tra i piccolini 3-6 anni c’è grande entusiasmo per la ripresa del corso “Piccoli Esploratori Musicali” del maestro Michele Guerra che accompagna i musicisti del futuro a conoscere la musica tra giochi di ascolto e movimento.

Tra le novità di quest’anno spiccano i corsi di Yoga, con inizio lunedì 7 ottobre,tenutidall’insegnante Tania Corale: il Centro propone un corso classico, adatto anche a principianti, ed un corso di “Yoga con sedia”, adatto a tutti coloro che hanno necessità di sciogliere, allungare e rafforzare i muscoli senza gravare troppo su schiena e ginocchia.

Già dall’estate è partito invece il LabadabaSchool, un servizio di aiuto compiti di gruppo ed individuale che aiuta e sostiene i ragazzi delle scuole elementari e medie nello svolgimento settimanale dei compiti o del recupero delle materie più ostiche. La grande novità sarà il Labadabadì: su prenotazione tutti i venerdì dal 14 ottobre tutti i ragazzi sono invitati dalle 14.30 alle 17.30 per un pomeriggio di aiuto compiti e giochi di gruppo.

E ancora Letture Nati per Leggere (in arrivo dal 12 ottobre), festa di Halloween, laboratori creativi…. questa è una piccola parte del programma di questa stagione 2024-25 che vedrà tra qualche mese anche l’aggiunta di nuovi spazi, attualmente in ristrutturazione, e di un grande parco a disposizione di tutti negli orari di apertura del Punto Lettura.