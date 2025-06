Nei giorni scorsi si è svolta alla Cà de Bè di Bertinoro la premiazione dei vini vincitori del Concorso “Gran Premio Vini di Romagna – Vino del Tribuno”, edizione 2025, organizzato dal Tribunato di Romagna, in collaborazione con il Consorzio Vini di Romagna e il Comune di Bertinoro.

In totale sono stati degustati ben 107 vini, presentati complessivamente da 27 aziende produttrici con sede nella Romagna enologica (da Ozzano al riminese). Sono stati premiati complessivamente 31 vini con “Diploma di Merito”, avendo superato gli 84 punti di media su 100, secondo il metodo di degustazione dell’“Union Internationale des Oenologues”.

Fra questi hanno ricevuto un ulteriore premio i primi classificati di ogni categoria.

In quella dei vini frizzanti e spumanti DOP/IGP e VSQ bianchi e rosati, da pas dosé a extra-dry spicca l’Azienda I Filarini di Cesena, che si è aggiudicata il primo e il secondo posto, rispettivamente con gli spumanti metodo classico “Elly” e “Olly”.

Fra i vini bianchi e rosati tranquilli DOP/IGP il 1° posto è stato ottenuto da Tenuta Colombarda di Cesena con un Romagna Albana DOCG Secco del 2024, seguita da Caviro di Faenza con “Da Vinci in Romagna Uve Portate a Cesena” (Rubicone IGT Sauvignon 2024) e Poderi delle Rocche di Dozza con “Drusiana”, Romagna Albana DOCG Secco del 2023.

Nella categoria dei vini rossi tranquilli DOP/IGP, anche riserva e Sangiovese passito, primo gradino del podio per Caviro con “Da Vinci in Romagna Rocca di Cesena” (Romagna DOC Sangiovese Superiore Riserva 2021). A seguire: Palazzona di Maggio di Ozzano con “Massarapi” (Romagna DOC Sangiovese Riserva 2022) e un ex aequo fra Cantina Forlì Predappio con “Volo d’Aquila” (Romagna DOC Sangiovese Superiore Riserva 2021) e Morini Tenuta del Principe di Imola con “Sereso” (Romagna DOC Sangiovese Superiore Riserva 2017).

Fra i vini DOP dolci e passiti, 1° posto per la Cantina Forlì Predappio con “Volo d’Aquila” Romagna Albana DOCG Passito del 2021 e 2° posto alla Società Agricola Poderi del Nazareno di Faenza, con un Romagna Albana DOCG Passito del 2022.

Un premio speciale è stato poi attribuito al vino con il punteggio massimo all’interno di ogni categoria, ove raggiunto il punteggio minimo di 87 punti. In questa edizione è stato assegnato solo a 2 vini, il “Miglior Rosso” a Caviro con “Da Vinci in Romagna Rocca di Cesena” e il “Miglior Dolce” Cantina Forlì Predappio con “Volo d’Aquila”. Nelle altre categorie non è stato raggiunto il punteggio minimo.

Infine, la speciale “Targa del Tribunato” in ceramica è stata attribuita a Caviro che ha conseguito il punteggio più alto, come media aritmetica tra i punteggi dei propri 3 vini meglio risultati in concorso.

TUTTE LE AZIENDE PREMIATE CON “MERITO”, DA OVEST A EST DELLA ROMAGNA ENOLOGICA

Ozzano/Dozza/Imola

Palazzona di Maggio di Ozzano: Massarapi, Romagna DOC Sangiovese Riserva 2022; Poderi delle Rocche di Dozza: Drusiana, Romagna Albana DOCG Secco 2023, e Mastiorosso, Colli d’Imola DOC Cabernet Sauvignon Riserva 2021; Morini di Imola: Impavido, Rubicone IGT Sangiovese Appassimento 2022, Sir Maiale Rubicone IGT Sangiovese Appassimento 2023; e, con il marchio Tenuta del Principe, Sereso, Romagna DOC Sangiovese Superiore Riserva dell’annata 2017.

Faenza/Riolo Terme/Ravenna/Lugo

Caviro di Faenza: Da Vinci in Romagna Uve Portate a Cesena, Rubicone IGT Sauvignon 2024, Da Vinci in Romagna Rocca di Cesena, Romagna DOC Sangiovese Superiore Riserva 2021, Da Vinci in Romagna Uve Portate a Cesena, Romagna DOC Sangiovese Passito 2022, ed Epico, Romagna DOC Sangiovese Predappio 2023; Istituto I.P. Persolino – Strocchi di Faenza: Rosso di Nero, Ravenna IGT Centesimino 2023; Tenuta Nasano di Riolo Terme: Principe, Romagna DOC Sangiovese Superiore 2024; Poderi del Nazareno di Ravenna: Romagna Albana DOCG Passito 2022; Terre Cevico di Lugo: Galassi, Romagna DOC Sangiovese Passito 2022, e 158 (dalla Tenuta Masselina), Rubicone IGT Cabernet Sauvignon-Sangiovese del 2023.

Forlì

Azienda Agricola Ballardini Riccardo di Forlì: Leggiadro, Romagna Albana DOCG Secco 2024; La Collina del Tesoro di Forlì: Romagna DOC Sangiovese Predappio 2023; Cantina Forlì Predappio: Volo d’Aquila, Romagna DOC Sangiovese Superiore Riserva 2021, Schiedo, Romagna DOC Sangiovese Predappio 2023 e nuovamente Volo d’Aquila, ma in versione Romagna Albana DOCG Passito 2021.

Cesena

Tenuta Colombarda di Cesena: Romagna Albana DOCG Secco 2024 e Romagna DOC Sangiovese Superiore 2023; Domini Glicine di Cesena: Perbacco, Romagna DOC Sangiovese Superiore 2023, Avventure, Romagna DOC Sangiovese Superiore 2022, e Satiro, Romagna DOC Sangiovese Riserva 2020; I Filarini di Cesena: Elly, VSQ Rosato Metodo Classico Pas Dosé; Olly, VSQ Metodo Classico e Fafin, Romagna DOC Sangiovese 2023; Zavalloni Stefano di Cesena: Amedeo, Romagna DOC Sangiovese Superiore Riserva 2021, un Romagna DOC Sangiovese Appassimento 2019, e Solaris, Romagna DOC Sangiovese Superiore 2023.