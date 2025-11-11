«L’Europa è sempre stata al centro della storia, e oggi lo è più che mai, stretta tra conflitti e dazi». Con queste parole Donato Bendicenti, corrispondente Rai da Bruxelles, ha aperto la conferenza dal titolo “Unione europea tra conflitti e dazi”, ospitata al Circolo ravennate e dei forestieri.

Intervistato da Margherita Ghinassi, Bendicenti ha offerto una riflessione lucida ma non pessimista sul momento storico che attraversa l’Unione europea: un’Europa che, pur tra tensioni geopolitiche e sfide economiche, conserva una solida capacità produttiva e soprattutto una forza unica, quella dei valori e dei diritti che da secoli ne definiscono l’identità.