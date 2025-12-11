Al Cestha è entrata per la prima volta una tartaruga verde (Chelonia mydas). Si tratta di una specie particolarmente rara nei nostri mari. L’animale è stato pescato accidentalmente al largo delle coste ravennati da un peschereccio. A dare notizia del ritrovamento è stato lo stesso centro di Marina di Ravenna sui social network.

“L’esemplare, un individuo sub-adulto, appartenente ad una specie particolarmente rara nei nostri mari, è stata pescata accidentalmente a strascico” spiega il Cestha.

Solitamente questi animali vengono ritrovati morti sulle spiagge. Imbattersi in un esemplare vivente è un evento alquanto raro. Si tratta infatti del primo caso a Ravenna.

La tartaruga, dopo essere stata pescata, è stata portata al Cestha per evitare possibili complicazioni che sarebbero potute giungere ributtandola in mare. L’animale sarà ora preso in cura dagli esperti nel centro, con l’obiettivo di essere poi riportato in mare.