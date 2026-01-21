È in programma per venerdì 23 gennaio, alle 15.30, al Centro sociale Le Rose, in via Sant’Alberto 73, un’assemblea pubblica per la presentazione alla cittadinanza del nuovo piano sosta e delle nuove misure di accessibilità al centro storico.

All’incontro prenderà parte il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, insieme al presidente del Consiglio territoriale Area Centro Urbano, Valeriano Savoia, e a componenti della giunta comunale.

L’appuntamento si inserisce in una serie di incontri voluti per illustrare alla cittadinanza le misure approvate su sosta e accessibilità del centro storico. Le assemblee vengono organizzate in tutto il territorio comunale perché le misure di accessibilità al centro e la sosta negli stalli blu riguardano tutti, indipendentemente dalla residenza e soprattutto perché il centro storico è patrimonio dell’intera Ravenna. Anche per questo, chi avrà necessità di chiarire dubbi e ricevere chiarimenti al di là degli incontri, potrà telefonare al mattino, dal lunedì al venerdì, allo 0544 482336 o 0544 482533.