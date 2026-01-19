Il Centro Sociale Laderchi di Faenza propone domenica 25 gennaio con l’evento “A sorpresa torna la Befana”. La giornata prevede un programma ricco che si aprirà con il 12° Trofeo Laderchi, una gara di ballo dedicata ai soci ANCeSCAO, seguita da un’esibizione di ballerini professionisti. Il pomeriggio sarà animato anche dalla grande lotteria della Befana e si concluderà con un buffet e la distribuzione di caramelle e cioccolatini per tutti i presenti.