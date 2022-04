Al centro Mir di Fornace Zarattini ha inaugurato il nuovo ristorante Terminal | VIDEO

Inaugurato Terminal, ristorante pizzeria al centro commerciale Mir di Fornace Zarattini. Sabato la nuova attività aprirà ufficialmente anche la sera. Il Terminal rientra all’interno del progetto di riqualificazione del centro commerciale ideato dalla Net Seals, distributore specializzato di guarnizioni e componenti per oleodinamica e pneumatica, che ha nel centro Mir la propria sede in costante dialogo con aziende in oltre 100 Paesi nel mondo. 13 i dipendenti al Terminal, una novantina i coperti nell’area ristoro destinata ad espandersi. Nel frattempo, in estate, sarà possibile mangiare anche all’aperto.