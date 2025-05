Il 18 settembre del 2023 un terremoto di magnitudo 4.9 colpì una vasta area dell’Appennino tosco-romagnolo causando ingenti danni sia agli edifici pubblici sia a quelli privati.

A Tredozio risultarono lesionati e inagibili il municipio, le scuole, il palazzo pubblico, negozi oltre a numerose abitazioni private.

Nel frattempo sono stati messi in sicurezza alcuni palazzi e sono stati ottenuti finanziamenti per la torre civica, e stanno per essere chiusi i cantieri delle case popolari.