Aiutare le imprese a partecipare alla Transizione 5.0: incontro organizzato da LA BCC

Aiutare le imprese ad intercettare i fondi della transizione energetica 5.0. Ospite dell’azienda BRN, La Bcc ravennate, forlivese e imolese ha organizzato un incontro al quale hanno partecipato un centinaio di aziende dedicato al piano Transizione 5.0: oltre 6 miliardi di euro garantiti dal PNRR al governo per supportare il passaggio dei processi produttivi ad un modello energetico efficiente, sostenibile e basato su energie rinnovabili. L’incontro è stato pensato come una sorta di manuale di istruzioni per le aziende desiderose di presentare domanda di finanziamento