Il dono al centro del più grande evento sportivo amatoriale dell’anno per la riviera romagnola, in uno scambio virtuoso che metta al centro lo sport per tutti come leva di benessere non solo fisico ma anche sociale.

Ci saranno anche i volontari di AIDO Emilia Romagna tra i circa 100 giovani e meno giovani che cureranno l’accoglienza e la gestione sportiva dei World Sports Games, giochi mondiali amatoriali che si terranno in Romagna – tra Cervia, Forlì, Riccione, Ravenna, Cesena, Cesenatico e Misano Adriatico – dal 5 al 10 settembre prossimi. AIDO, Associazione italiana donatori organi, con i suoi operatori volontari emiliano romagnoli sosteranno infatti l’evento come “partner etici”.

La manifestazione è promossa da CSIT – Confederazione internazionale dello sport amatoriale e dei lavoratori – e organizzata qui in Italia da AiCS Associazione italiana cultura sport, tra i primi enti di promozione sportiva del Paese, con il Regione Emilia Romagna e del Comune di Cervia, e in collaborazione con ACSI e gli altri 6 Comuni coinvolti, che hanno favorito l’accesso alle strutture sportive.