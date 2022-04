Si svolgerà giovedì 21 aprile alle 18, in modalità online, attraverso la piattaforma E-Teams, l’Assemblea ordinaria intermedia di Aido Gruppo Comunale di Ravenna. All’ordine del giorno, l’approvazione del bilancio consuntivo 2021 e la presentazione del bilancio preventivo 2022, la relazione sulle attività condotte nel 2021 e la presentazione del calendario di eventi e iniziative che il gruppo Comunale di Ravenna ha intenzione di svolgere quest’anno, compatibilmente con la situazione sanitaria e nel pieno rispetto delle normative vigenti.

“Le donazioni e trapianti di organi, tessuti e cellule sono tornati ai livelli di prima della pandemia: è la buona notizia che arriva dal report 2021 del Centro regionale trapianti – sottolinea Cinzia Ghirardelli, presidente di Aido Comunale Ravenna – che traccia un bilancio estremamente positivo dell’anno appena trascorso. E’ quello con i migliori risultati numerici di sempre nella storia delle donazioni e dei trapianti dell’Emilia-Romagna”. L’attività di donazione di organi, tessuti e cellule in Emilia-Romagna nel 2021 ha avuto un incremento molto forte sia nelle segnalazioni che nei donatori utilizzati rispetto al 2020. I donatori segnalati sono stati 278 contro i 221 del 2020, i donatori procurati 188 nel 2021 rispetto ai 156 del 2020, i donatori effettivi 170 rispetto ai 145 del 2020 e i donatori utilizzati 166 rispetto ai 143 del 2020.

“La nostra regione risulta al terzo posto per numero di donazioni in rapporto alla popolazione – aggiunge la Ghirardelli – con una percentuale del 37,4 per milione di abitanti, al terzo posto per numero di trapianti effettuati e al secondo per numero di trapianti da donatore vivente”. Stando ai dati del report del Crt sono rispettivamente 493 e 57.

Buone notizie arrivano anche dal fronte provinciale. Nel 2021 si sono registrati 16.289 iscritti (121 in più rispetto al 2020), di cui 4598 nel nostro comune, “dato più alto degli ultimi sei anni”, fa notare la Ghirardelli, che poi riporta alcuni dati dell’Ausl Romagna, ambito di Ravenna. “Al 31 ottobre risultavano 86 organi (più 24 rispetto al 2020) e 141 cornee (più 23 rispetto al 2020) prelevate e trapiantate”.

Infine, la presidentessa di Aido Comunale ricorda come il 2022 “ci abbia regalato il primo prelievo portato a termine con successo all’ospedale di Ravenna di organi e tessuti da donatore a cuore fermo, il terzo prelievo multiorgano in Romagna dopo quelli effettuati a Cesena e a Rimini. Un bel messaggio di speranza che la scienza medica ci lancia nel percorso verso la riduzione dei tempi di attesa a chi è in lista per un trapianto”.