Nel weekend che va da venerdì 17 settembre a domenica 19 settembre, gli arbitri della Sezione Aia Ravenna “Lorenzo Fabbri” facenti parte dell’Organo Tecnico Sezionale, hanno partecipato al raduno precampionato tenutosi a Bagno di Romagna, nell’accogliente location della Fattoria Ca’ Di Gianni.

Per la prima volta dopo diversi anni i ragazzi sono tornati a partecipare ad un raduno che si è svolto in più giornate, durante il quale hanno avuto modo di conoscersi meglio e coltivare nuove amicizie.

All’arrivo a destinazione i presenti sono stati accolti dal Presidente di Sezione Alessandro Beltrami e dai membri del Consiglio Direttivo Sezionale.

Dopo un allenamento tutti insieme diretto dai responsabili atletici Andrea Bagnari e Luca Faccioli, e qualche partita di Futsal, il Presidente ha aperto il raduno con una riunione di benvenuto, seguita dai colloqui individuali con i giovani arbitri.

La piovosa mattina del secondo giorno ha visto il gruppo diviso in due parti: mentre gli osservatori arbitrali si sono riuniti per un meeting iniziale con il Vice Presidente Flavio Pironi coadiuvato da Michele Conti, i ragazzi si sono ritrovati sul campo per svolgere i test atletici, durante i quali era presente anche il Componente del Comitato Regionale Giuseppe Foti. Sul finire della mattinata il gruppo si è ricongiunto per lo svolgimento dei quiz tecnici.

Nella prima parte dei lavori pomeridiani è intervenuto Johannes Donati, Delegato della FIGC Provinciale, seguito dal saluto di Giuseppe Foti. Doveroso anche il saluto del nostro associato Michele Conti, Istruttore FIFA Beach Soccer e Componente della Commissione Osservatori Nazionale Beach Soccer.

Il relatore della prima riunione è stato Paolo Creta, Componente del Settore Tecnico, che si è occupato della spiegazione della Circolare 1 e dell’illustrazione della nuova interpretazione del fuorigioco, con un focus particolare sulla differenza tra giocata volontaria e involontaria.

Successivamente gli arbitri e gli osservatori in forza all’OTS si sono riuniti per una riunione a loro dedicata con il nuovo delegato tecnico Marco Reggiani, coadiuvato da Filippo Gualtieri, per trattare le disposizioni tecniche e l’aspetto comportamentale, fondamentali sul terreno di gioco.

Nel frattempo, i ragazzi dell’Organo Tecnico Regionale hanno avuto modo di confrontarsi con Garcia Fabbri, osservatore arbitrale della Commissione Osservatori Nazionale Professionisti, ed Erik Iemmi, ex assistente nazionale.

Dopo un torneo di Futsal e diverse attività ludiche serali, si è concluso un weekend entusiasmante con molti momenti di divertimento e di forte socialità, che sicuramente ha lasciato nel cuore dei ragazzi molto più di un semplice raduno precampionato.

Nella mattinata di domenica il Presidente Beltrami ha chiuso il raduno ringraziando tutti i ragazzi per l’educazione e la serietà, ma soprattutto per l’entusiasmo dimostrato e ha fatto un grande in bocca al lupo a tutti per la stagione alle porte.