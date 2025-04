Secondo appuntamento dell’incontro pubblico dedicato al Biciplan, il piano strategico per lo sviluppo della rete ciclabile urbana. L’appuntamento si terrà giovedì 10 aprile 2025, alle ore 18 presso Faventia Sales, sito in via San Giovanni Bosco 1.

Il Biciplan rappresenta un’iniziativa fondamentale per promuovere una mobilità sostenibile e migliorare la qualità della vita a Faenza. Attraverso un approccio partecipativo, che include anche l’implementazione del progetto europeo ECONNECTING, l’Amministrazione intende definire una rete ciclabile integrata, sicura ed efficiente, incentivando l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto alternativo.

Il percorso del Biciplan prevede diverse fasi, dalla fase di analisi e mappatura fino alla definizione di interventi concreti. L’incontro del 10 aprile rappresenta un’importante occasione per la cittadinanza di contribuire attivamente alla definizione delle priorità e delle strategie per la ciclabilità urbana. Parallelamente agli incontri pubblici, è in corso un processo di co-progettazione focalizzato su un tratto sperimentale di percorso ciclabile.