Seconda giornata del Talk di Il Post a Faenza. Ai Salesiani un ciclo di incontri, conferenze, approfondimenti in compagnia della redazione del giornale online. Tanti gli ospiti che si alterneranno fra la cornice del complesso gestito da Faventia Sales e il Teatro Masini: Paolo Gentiloni, Cecilia Sala, Francesca Crescentini, Marino Sinibaldi, Beatrice Mautino, Sadie Dingfelder, la short list del Premio Vero e tanti altri
