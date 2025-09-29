Ai Giardini Pubblici di Ravenna “I Bambini in Festa”

La Round Table 11 ed il Club 41 di Ravenna hanno organizzato domenica 28 Settembre, ai Giardini Pubblici di Ravenna, la 19a edizione dell’appuntamento “I Bambini in Festa”, giornata dedicata ai bambini e non solo, ricca di numerosi spettacoli ed intrattenimenti: animazione, trucca bimbi, spettacoli di magia, il trenino elettrico, i clown, pompieropoli, la straordinaria possibilità di ammirare le costellazioni all’interno del Planetario, educazione stradale con gli amici della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, le automobiline sulle autopiste, i giochi in legno, il giro sui pony o sul cavallo, una corsa sui Go-Kart a pedali, la pesca di beneficenza, intrattenimenti musicali dal vivo e stand gastronomici.

I bambini hanno potuto vedere, provare, sperimentare tantissime discipline sportive: la pallacanestro, gli scacchi, l’arrampicata, le bocce, il rapatennis, la pallamano, il baseball, la pallavolo, le arti marziali, il judo, il tennis, il pugilato, la ginnastica ritmica, la scherma, la lotta, il taekwondo, la pesca sportiva, il dodgeball, l’aikido, la danza sportiva e tante tante altre ancora.

Tutto il ricavato della manifestazione verrà devoluto alle seguenti Associazioni Onlus: A.G.E.O.P. (Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica), Auxilia, Il Sorriso di Giada, Bimbo Tu, Comunità Papa Giovanni XXIII “Casa Famiglia Don Benzi”, A.G.E.B.O. (Assistenza Genitori e Bimbi Ospedalizzati), O.R.S.A. (Organizzazione Sindrome di Angelman) e Marinando