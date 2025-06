Il lancio delle eccellenze agroalimentari dell’Emilia-Romagna promosso dalla Regione in collaborazione con Eataly, Alma Scuola, Unioncamere, Art-ER e Apt servizi, in collaborazione con i Consorzi di Tutela, di fronte a centinaia di operatori, giornalisti, food blogger da tutto il mondo.

E ancora gli incontri istituzionali con la Niaf, la Fondazione nazionale italo-americana, e la celebrazione della candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale Unesco.

Entra nel vivo la missione della Regione al Summer Fancy Food Show di New York, la manifestazione Usa più importante dedicata alle specialità alimentari e all’innovazione del settore, guidata dal presidente, Michele de Pascale, e dall’assessore all’Agricoltura, Alessio Mammi.

L’Emilia-Romagna è presente con oltre 40 realtà da tutto il territorio tra le tante imprese e i Consorzi dell’Aceto balsamico di Modena Igp, Aceto balsamico tradizionale di Modena Dop, Aceto balsamico tradizionale di Reggio-Emilia Dop, Parmigiano-Reggiano Dop, Riso del Delta del Po Igp, Grana Padano Dop, Prosciutto di Parma Dop, Piadina romagnola Igp, Amarene brusche di Modena Igp, oltre a Enoteca regionale Emilia-Romagna, marchi e imprese da tutta l’Emilia-Romagna.

De Pascale e Mammi hanno anche incontrato John F. Calvelli, chairman della Niaf e Robert Allegrini, presidente e Ceo Niaf.

“Inizia la missione dell’Emilia-Romagna a New York- ha dichiarato de Pascale – per difendere i nostri prodotti e promuovere l’export emiliano-romagnolo negli Stati Uniti, oltre a 10 miliardi, in particolare al Fancy Food per i nostri prodotti agroalimentari. I cittadini del mondo hanno il diritto di poter acquistare prodotti di cui conoscono la provenienza, la qualità e la sicurezza. Siamo qui per convincere anche la comunità americana che la libertà del commercio è fondamentale e che non possono trovare prodotti migliori di quelli che abbiamo in Emilia-Romagna. Quindi siamo qui, assieme ai Consorzi, per rilanciare il nostro export”.

fonte ANSA